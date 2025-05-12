Названы лучшие процессоры для бюджетных смартфонов

Если вы покупаете недорогой смартфон, то обязательно обращайте внимание на его процессор. Дело в том, что от этого зависит, как будет устройство справляться даже с базовыми задачами.

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Итак, каким же процессором должен обладать смартфон стоимостью до 200 долларов (около 17 тысяч рублей)?

Единственные достойные варианты из бюджетных на сегодня - это Helio G99 и G100. Разница между ними в двух вещах: G100 оснащён поддержкой камер на 200 МП и может не прерывать вызовы при выходе из лифта. За счёт графики Mali-G57 MC2 процессоры будут тянуть большую часть игр на низких и средних настройках, также вы получите поддержку FHD-экранов на 120 Гц, работу с накопителями UFS 2.2.

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Существует похожий на G99 и G100 вариант - Mediatek Dimensity 6300. Это тоже хороший вариант: у него выше частота ядер и графики, есть поддержка 5G.

Найти же бюджетный смартфон на базе Dimensity 7300 - большая удача. Вместе с ним вы получите архитектуру из среднего класса, техпроцесс 4 нм, поддержку, Wi-Fi 6e, дисплеев на 144 Гц, графику Mali-G615 MC2 с поддержкой требовательных игр на средних настройках.

Выводы

Если вы ищете мобильное устройство стоимостью до 120 долларов, то выбирайте модель на базе Unisoc (за исключением T603 и T7100), а если готовы потратить немного больше - на G99 и G100. На верхней границе бюджетного сегмента - смартфоны с Dimensity 7300.