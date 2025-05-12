Журналисты слили официальные изображения Samsung Galaxy S25 Edge

Компания Samsung активно готовится к презентации своего нового смартфона Galaxy S25 Edge. В преддверии анонса в сети появилось множество утечек и тизеров, раскрывающих ключевые подробности о грядущей новинке. В частности, авторитетный ресурс Android Headlines опубликовал подборку официальных промо-изображений и рендеров аксессуаров, подтверждающих многие ранее слухи о характеристиках и внешнем виде устройства.

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Согласно утекшим промо-изображениям, Galaxy S25 Edge получит ультратонкий корпус толщиной всего 5,8 мм. Дизайн включает плоскую рамку, минимальные рамки вокруг дисплея и центрированный вырез для селфи-камеры. Устройство будет доступно в трех цветовых вариантах: Titanium Icyblue, Titanium Silver и Titanium Jetblack.

Смартфон оснастят двойной основной камерой: главный сенсор на 200 Мп с функцией 2-кратного зума и сверхширокоугольная камера на 12 Мп. Фронтальная камера, расположенная в центре верхней части экрана, также получит разрешение 12 Мп. Устройство получит сертификацию IP68, что гарантирует его устойчивость к воздействию пыли и воды.

Переднюю панель займет 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. За производительность будет отвечать чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy — тот же специализированный процессор, который используется в других моделях серии Galaxy S25. Объем оперативной памяти составит 12 ГБ (LPDDR5X), а встроенной — 256 ГБ (UFS 4.0).

Одним из потенциально спорных моментов является емкость аккумулятора. Galaxy S25 Edge получит батарею на 3900 мАч, что меньше, чем у стандартной модели Galaxy S25, несмотря на больший дисплей Edge-версии. Поддерживается проводная зарядка мощностью 25 Вт.

Также благодаря утечкам стали известны официальные аксессуары для смартфона. В их числе: силиконовый чехол (доступен в черном, синем и сером цветах); чехол Kindsuit из полиуретана с текстурой под кожу (в сером, светло-сером и синем цветах); прозрачный силиконовый чехол для базовой защиты; и антибликовая защитная пленка для экрана.

Полные и официальные характеристики будут объявлены Samsung во время презентации 13 мая.