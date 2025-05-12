2027 может стать знаковым годом для Apple

Грядущий 2027 год может стать одним из самых насыщенных и знаковых для Apple, поскольку на эту дату у компании запланирована презентация сразу несколько принципиально новых категорий продуктов, включая долгожданный складной смартфон, первые смарт-очки и даже домашнего робота. Об этом сообщает издание Appleinsider, ссылаясь на заявления известного инсайдера и журналиста Bloomberg Марка Гурмана.

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Согласно информации Гурмана, одним из ключевых релизов станет первый складной аппарат от Apple, который предположительно получит название iPhone Fold. Устройство обещает решить главную проблему существующих аналогов, предложив экран без видимого изгиба. По предварительным данным, диагональ внутреннего дисплея составит 7,8 дюйма, а внешнего — 5,5 дюйма. Ожидается, что стоимость этой модели будет варьироваться в районе $2300.

Помимо складной новинки, в том же году или около того может появиться особый iPhone в честь 10-летия выхода iPhone X. Эта версия, по слухам, получит почти полностью стеклянный корпус, камеру, скрытую под дисплеем, и совершенно новый дизайн.

Еще одной значимой премьерой станут смарт-очки Apple Glass. В отличие от дорогостоящей AR-гарнитуры Vision Pro, это будет более простая и доступная версия, предназначенная для повседневного использования. Устройство, похожее на очки Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Ray-Ban, будет оснащено камерами, аудиосистемой и поддержкой голосового ассистента. По утверждению Гурмана, очки получат функцию Apple Intelligence, позволяющую анализировать окружающую обстановку через встроенные камеры для предоставления ответов на запросы пользователя. Apple также активно работает над миниатюризацией компонентов и созданием специализированного чипа для этого носимого устройства.

Самой амбициозной и пока наименее вероятной новинкой выглядит домашний робот. Концепция предполагает устройство, способное взаимодействовать с пользователем при помощи механической руки. Однако, как подчеркивает Гурман, проект находится на ранней стадии, и его появление в 2027 году пока остается под вопросом.

Таким образом, 2027 год обещает стать для Apple периодом активного внедрения инноваций: помимо регулярных обновлений линеек iPhone, iPad и Mac, компания планирует уделить особое внимание искусственному интеллекту, носимым устройствам нового формата и робототехнике. Если хотя бы часть этих анонсов состоится в срок, это может существенно изменить технологический ландшафт.