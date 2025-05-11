Босс культового аудиобренда Sonos признал серьезные ошибки компании

Временный генеральный директор Sonos Том Конрад признал серьезные ошибки, допущенные компанией при обновлении фирменного приложения в мае 2024 года. В интервью изданию Wired он рассказал о причинах масштабного сбоя, затронувшего тысячи пользователей, и о предпринятых мерах по восстановлению доверия клиентов. Это произошло на фоне сложного года для компании, включавшего смену руководства и сокращения, хотя Sonos и превзошла финансовые ожидания аналитиков во втором квартале 2025 года.

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Обновление мобильного приложения Sonos, выпущенное 7 мая 2024 года, вызвало сильное недовольство пользователей. Новая версия деактивировала ряд функций и нарушила работу ключевых возможностей мультирумных систем, таких как таймеры сна и управление громкостью. Пользователи, вложившие значительные средства в устройства Sonos, были возмущены потерей функциональности.

Конрад, возглавивший компанию после ухода Патрика Спенса в январе 2025 года, заявил, что в Sonos испытывают глубокое сожаление из-за произошедшего. По его словам, было допущено три критические ошибки: сознательный запуск приложения без некоторых функций, радикальное изменение интерфейса и, главное, недооценка разнообразия реальных условий эксплуатации устройств. Конрад отметил, что если бы компания понимала реальную надежность и производительность продукта в домах клиентов, это программное обеспечение не было бы выпущено. Он указал на сложности сетевых сред пользователей, включая загруженные Wi-Fi-сети и нестандартные конфигурации.

Приход Конрада совпал с необходимостью масштабной реорганизации, включавшей сокращение штата на 12% в августе 2024 и феврале 2025 года. Одним из ключевых изменений стала перестройка работы продуктовых команд. Конрад значительно сократил число одновременно ведущихся проектов, чтобы сосредоточить ресурсы. Особое внимание было уделено программному обеспечению: впервые созданы крупные команды, занимающиеся исключительно его совершенствованием. По его утверждению, текущая программная платформа работает лучше предыдущей по множеству показателей.

Этот акцент на ПО отражает видение Конрада, который рассматривает Sonos как платформенную компанию, объединяющую высококачественное оборудование и передовое программное обеспечение. По его мнению, именно эта интеграция выделяет Sonos на рынке.