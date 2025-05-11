Специалисты NASA оценили прогноз Хокинга о гибели человечества

Британский физик-теоретик, популяризатор науки Стивен Хокинг незадолго до смерти спрогнозировал дальнейшую судьбу Земли, уточнив, что человечество в будущем ждет катастрофическое развитие событий. По данным портала «Южный Федеральный», на сегодняшний день специалисты NASA подтверждают прогноз ученого.

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Так, в 2017 году на конференции Tencent WE в Китае Стивен Хокинг предположил, что к 2600 году Земля рискует превратиться в раскаленный шар. Ученый указывал на необходимость проработки возможностей переселения человечества с родной планеты.

Основанием для его прогноза послужило в том числе истощение земных ресурсов и общее ухудшение экологической обстановки. В NASA согласились с обоснованностью прогноза Хокинга и подчеркнули, что из-за неразумной эксплуатации ресурсов Земли люди лишь ускоряют неминуемый финал.