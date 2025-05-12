Мексика подала в суд на Google

Мексика инициировала судебный иск против Google за переименование Мексиканского залива в Американский залив на картах для пользователей в США. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что иск уже подан, хотя не уточнила, где и когда.

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Спор начался после того, как Google в феврале изменила название залива в соответствии с указом администрации Трампа, который, по словам Шейнбаум, распространяется только на часть залива, находящуюся под юрисдикцией США.

Мексиканское правительство настаивает, что США не имеют права переименовывать весь залив, который граничит с Мексикой, США и Кубой. Шейнбаум подчеркнула, что Google должен соблюдать указ, ограничивающий переименование американской частью континентального шельфа. На картах Google залив отображается как «Американский залив» в США, «Мексиканский залив» в Мексике и «Мексиканский залив (Американский залив)» в других странах.

Континентальный шельф — это подводная часть суши, простирающаяся от берега, и каждая страна контролирует свою зону. Мексика считает, что Google нарушает ее суверенитет, присваивая новое название ее территории.