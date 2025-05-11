Huawei представила домофоны с 3D-сканированием лица

Компания Huawei представила две новые модели смарт-замков Smart Door Lock 2 Pro и Smart Door Lock 2 Ultra. На эти продвинутые варианты, которые следуют за стандартной моделью Smart Door Lock 2, выпущенной в прошлом месяце, уже открыт предзаказ. Новинки позиционируются как премиальные продукты в сегменте биометрической безопасности. Об этом сообщает издание GizmoChina.

© Газета.Ru

Новые дверные замки интегрируют систему 3D-распознавания лиц третьего поколения, работающую на базе искусственного интеллекта. Она использует ToF-камеру для построения карты более 307 200 точек данных лица, обеспечивая быстрое и точное разблокирование даже в условиях низкой освещенности или при сканировании под углом.

Система способна адаптироваться к изменениям внешности пользователя, таким как макияж, растительность на лице или колебания веса, благодаря постоянному обучению ИИ. Для повышения уровня безопасности предусмотрена функция определения «живости», которая эффективно защищает от попыток обмана с использованием фотографий, видео или масок.

Модели Pro и Ultra также оснащены первой фирменной технологией Huawei для распознавания вен ладони на основе ИИ. Система задействует инфракрасный датчик высокого разрешения для обнаружения уникальных узоров вен под поверхностью кожи ладони, что обеспечивает надежную и стабильную биометрическую верификацию. Технология успешно работает при любых оттенках кожи и возрастных группах, что делает ее удобной для детей и пожилых пользователей.

Замки оборудованы более быстрым чипом NPU и ультразвуковым датчиком приближения для ускоренного обнаружения пользователя. Поддерживается множество методов разблокировки, включая сканирование отпечатка пальца, ввод кода доступа, использование NFC, мобильного приложения и физического ключа.

В плане автономности, замки используют перезаряжаемую батарею емкостью 10 000 мАч, обеспечивающую работу в течение 3-5 месяцев. Предусмотрен также слот для резервных батареек типа AA и кнопка аварийной разблокировки при низком уровне заряда.

Внешняя панель замков имеет класс водонепроницаемости IPX5, а внутренние компоненты размещены в усиленной литой металлической раме. Каждое устройство проходит строгие стресс-тесты, включающие 300 000 сканирований отпечатков пальцев и 150 000 циклов открытия-закрытия.

Обе модели уже доступны для предзаказа в Китае. Стандартная модель Smart Door Lock 2, которая не оснащена некоторыми из упомянутых биометрических улучшений, уже доступна для приобретения по цене 2499 юаней (примерно 28,5 тыс. руб. по курсу на 11 мая 2025 года, – «Газета.Ru»). Цена на Huawei Smart Door Lock 2 Pro начинается от 3199 юаней (приблизительно 36,5 тыс. руб.), тогда как более премиальная версия Ultra предлагается по цене от 3699 юаней (около 42,1 тыс. руб.).