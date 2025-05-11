Ученые назвали перемену в человеке за 10 лет до рака: Это первый сигнал

Исследователи из Кембриджского университета поделились результатами работы, где рассмотрели, какие изменения на этапе зарождения злокачественного образования происходят в клетках.

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Они пришли к выводу, что первые признаки рака появляются за много лет до того, как в организме полностью формируется опасная опухоль.

"Специалисты в рамках исследования были нацелены на выявление способов лечения опухолей до того, как они вызывают симптомы. За основу взят тот факт, что у многих людей развиваются предраковые состояния, которые остаются скрытыми в течение длительного времени", - передает Pronews.gr.

Как подчеркнула исследователь Ребекка Фицджеральд, "рак может развиваться годами".

"Недуг во многих случаях находят у пациентов внезапно. Сегодня медики сталкиваются с трудностями, когда заболевание, распространившись по организму, трудно вылечить. Очевидно, нужен другой подход. В его основе - обнаружение заболевания на самой ранней стадии с использованием тестов, которые можно проводить большому количеству людей", - отметила Фицджеральд.

В рамках работы ученые наблюдали определенные изменения в образцах крови людей за 10 лет, а иногда и за 20 до появления первых симптомов рака.

"Это явные генетические изменения, например, более чем за десятилетие до того, как у человека начинают проявляться симптомы лейкемии", - подтвердила исследователь.

По ее словам, выявленные особенности дают большое "окно возможностей", которое "можно использовать для лечения опасного заболевания". Работа продолжается.