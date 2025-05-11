Нананопластик доставляет в организм свинец и кадмий

Американские ученые из Технологического института Нью-Джерси обнаружили, что микроскопические пластиковые частицы не только накапливаются в организме человека, но и служат транспортом для опасных тяжелых металлов.

Исследование опубликовано в научном журнале ACS ES&T Water. Команда выяснила, что нанопластик размером менее 1 микрона, образующийся при распаде обычных пластиковых изделий, способен связывать ионы свинца и кадмия.

Эти "заряженные" частицы затем легко проникают в организм через воду, пищу и даже воздух, увеличивая концентрацию токсинов в тканях в 3-5 раз. Особую тревогу вызывает повсеместное распространение нанопластика.

Его уже обнаружили в человеческой крови, легких, лимфатических узлах, сперме и даже плаценте беременных женщин. Попадая в организм, эти частицы вызывают хроническое воспаление и могут провоцировать аномальный рост клеток.

"Ситуация напоминает троянского коня. Сам по себе пластик уже опасен, но когда он начинает переносить тяжелые металлы, угроза становится многократно серьезнее", — пояснили ученые.

Эксперты настаивают на срочном пересмотре стандартов очистки воды и разработке новых фильтрующих технологий, способных улавливать наночастицы. Они также призывают ускорить переход к биоразлагаемым материалам, пока пластиковое загрязнение не привело к необратимым последствиям для здоровья человечества.