Ученые назвали лучшие культуры для спасения при ядерной зиме

Новозеландские ученые из Университета Отаго выяснили возможности городского сельского хозяйства при общемировом кризисе, таком как ядерная война, экстремальная пандемия или климатическое бедствие. Оказалось, что существующие в городских поселениях сельхозугодия обеспечат продовльствием лишь 20% жителей. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

© Газета.Ru

Как показали расчеты, для полного обеспечения продовольственной безопасности города среднего размера требуется как минимум 1140 гектаров сельхозугодий в пригородной зоне. Еще 110 гектаров необходимо выделить под выращивание культур для производства биотоплива, чтобы обеспечить работу сельхозтехники.

"В случае глобальной катастрофы, нарушающей торговые цепочки, население столкнется с необходимостью радикальной локализации производства продуктов питания", — пояснил ведущий автор работы, доктор Мэтт Бойд.

Ученые определили оптимальные культуры для разных сценариев кризиса. В обычных климатических условиях наиболее эффективным оказалось выращивание гороха, обеспечивающего максимальное количество белка и калорий при минимальных требованиях к земле. В экстремальных условиях, таких как ядерная зима, лучшими вариантами становятся сахарная свекла и шпинат. Специалисты подчеркнули необходимость комплексной подготовки, включающей не только освоение земель, но и создание местной инфраструктуры переработки, формирование семенных фондов и включение вопросов продовольственной безопасности в стратегии национальной безопасности.