Под храмом с древним Буддой нашли редкие золотые артефакты

Археологи из Департамента изящных искусств Таиланда сделали уникальное открытие: в храме Ват Дхаммачак Семарам на северо-востоке страны был найден глиняный сосуд с золотыми, серебряными и бронзовыми украшениями, датируемыми VII веком н.э.

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На глубине около 1,3 метра под землей рабочие, устанавливавшие дренажную систему рядом с колоссальной статуей лежащего Будды, наткнулись на поврежденный сосуд. Внутри находились золотые кольца, серебряные серьги и бронзовые спиральные серьги-кольца — вероятно, ритуальные подношения Будде. Это открытие спровоцировало дополнительные раскопки, в ходе которых нашли еще три артефакта с религиозной иконографией.

Среди них особенно выделяется золотая пластина размером 3,15 × 4,9 дюйма, изображающая Будду в Витарка Мудре — жесте духовного наставления. Он сидит на лотосовом постаменте, а характерные детали, такие как спиралевидные волосы, удлиненные мочки ушей и нимб, указывают на стиль Дваравати. Наличие отверстия в верхней части предполагает, что изделие могло носиться или демонстрироваться.

Другой рельеф, хоть и поврежденный, изображает стоячего Будду с двумя сопровождающими, один из которых, по мнению ученых, может представлять Пхра Пхрома — тайскую форму индуистского бога Брахмы. Последний найденный объект — слоистый артефакт из трех металлических листов, помещенный за спиной Будды, вероятно, был частью ритуальной закладки.

Ват Дхаммачак Семарам знаменит статуей лежащего Будды, датируемой 657 годом н.э., и резной песчаниковой Дхаммачакрой (Колесом Дхармы), украшенной изображениями божеств, связанных с деревьями Бодхи и Баньян. Эти артефакты подчеркивают изысканное религиозное искусство и богатое культурное наследие региона, а также свидетельствуют о широких культурных связях и обмене в Юго-Восточной Азии периода государства Дваравати.