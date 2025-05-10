Советская станция «Космос-482» упала на Землю

Советская станция «Космос-482», запущенная к Венере более 50 лет назад, упала в Индийский океан. Об этом сообщает РИА Новости.

В субботу станцию видели в небе наблюдатели разных стран. В итоге она упала в Индийский океан около полудня по Москве.

Ранее в Европейской компании космического наблюдения заявили, что сегодня утром аппарат вошел в плотные слои земной атмосферы и должен рухнуть на Землю в период с 09:07 до 13.37 (мск).

В Роскосмосе подтвердили неизбежность падения аппарата. При этом отметили, что вероятность ущерба невелика.

Общая масса станции составляет 1184 кг.

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Станция была дублирующим зондом для «Венеры-8», выполнившей свою миссию. Ее запустили с Байконура 31 марта 1972 года. Однако из-за технической неисправности зонд не смог покинуть орбиту Земли и более 50 лет находился на ней, постепенно теряя высоту.