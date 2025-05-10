Неандертальцы делали копья и устраивали засады на лошадей еще 200 тыс. лет назад

Ученые выяснили, что неандертальцы, похоже, практиковали сложные охотничьи стратегии. Новые находки показали, что древние представители рода людей пользовались копьями и устраивали засады на лошадей около 200 000 лет назад.

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Исследователи из немецкого Шенингена обнаружили деревянные копья, палки с обоюдоострым наконечником, каменные артефакты и разделанные останки более 50 лошадей разного возраста. Предыдущие подобные находки были примерно на 100 000 лет моложе.

Оказывается, неандертальцы гораздо раньше поняли поведение лошадей, и стали успешно организовывать группы, направлявшие табуны к местам засады. Одним из таких мест и стало озеро на территории современной Германии, рядом с которым и проводились раскопки. Антропологи считают, что 200 000 лет назад в Шенингене неандертальцы сотрудничали друг с другом во время охоты на уровне ранних Homo sapiens.

Ранее ученые полагали, что останки 50 лошадей и охотничьих орудий связаны с Homo heidelbergensis, которые охотились в Шенингене 300 000 лет назад. Но исследователи пересмотрели датировку, оценив состояние аминокислот в костях лошадей и отложениях с наконечниками копий, пишет Science News.

«Эти копья весьма сложны по конструкции для своего возраста», — отмечает соавтор исследования Джарод Хатсон из Национального музея естественной истории Смитсоновского института.

Впрочем, точный возраст копий пока определить нельзя.

Другие находки в Европе, датируемые примерно 57 000-130 000 лет назад, подтверждали, что неандертальцы объединялись в группы, чтобы устраивать засады на бизонов, диких быков, носорогов, лошадей и северных оленей. Судя по всему, они начали практиковать этот способ гораздо раньше, чем считалось.