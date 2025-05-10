Huawei представила собственный аналог Windows

Huawei представила операционную систему HarmonyOS 5 для ноутбуков и настольных компьютеров, которая будет использоваться вместо Windows. Об этом сообщает портал NotebookCheck.

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Новая ОС повторяет архитектурные принципы мобильной версии HarmonyOS, включая системы безопасности StarShield и Ark Engine, что, по заявлению компании, обеспечивает высокую производительность. Однако конкретные показатели, подтверждающие превосходство HarmonyOS над Windows, не были предоставлены.

Интерфейс HarmonyOS 5 сохраняет привычные элементы десктопных операционных систем: панель задач в нижней части экрана, размещение приложений и документов на рабочем столе и другое. Ключевые системные данные, включая уровень заряда и время, отображаются справа и активируют меню быстрых настроек, аналогичное мобильной версии HarmonyOS.

Одной из особенностей новой ОС стала интеграция искусственного интеллекта, работающего по принципу чат-бота и способного взаимодействовать с документами и приложениями, подобно Microsoft Copilot. Кроме того, HarmonyOS 5 получила расширенные возможности многозадачности, включая управление жестами, анимацию интерфейса и динамические световые эффекты.

HarmonyOS 5 также упрощает экосистемное взаимодействие с мобильными устройствами Huawei, предлагая бесшовную интеграцию со смартфонами и планшетами бренда. Пользователи могут передавать файлы, писать сообщения и выполнять другие функции на одном устройстве с другого.

Huawei обещает поддержку сторонних приложений, однако это заявлено пока только для китайского рынка. Не исключено, что на международном рынке, в том числе российском, HarmonyOS 5 появится не скоро.