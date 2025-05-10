Rocket Lab’s Neutron США выбрали для теста доставки военного груза с космоса

Rocket Lab подписала контракт с Исследовательской лабораторией ВВС США (AFRL) для проведения теста грузовой доставки с помощью ракеты Neutron, сообщает SpaceNews. Запуск, запланированный не ранее 2026 года, станет частью программы REGAL, направленной на создание системы транспортировки грузов через космос. Neutron, способный нести до 13 тонн на низкую околоземную орбиту, протестирует возможность доставки и возвращения груза на Землю.

Программа «Rocket Cargo» исследует использование ракет для быстрой доставки грузов в любую точку мира за часы, что может быть полезно для военных операций или гуманитарной помощи. Neutron, оснащённый девятью двигателями Archimedes на метане и кислороде, имеет возвращаемую первую ступень, что снижает затраты. В рамках миссии ракета запустит полезную нагрузку AFRL и продемонстрирует её возвращение, имитируя реальную логистику.

Rocket Lab уже сотрудничает с военными США, включая участие в программе NSSL с контрактом на $5,6 млрд. Запуск состоится с комплекса на острове Уоллопс, Вирджиния.