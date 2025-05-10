Новые загадки Венеры поставили в тупик планетологов

Международная группа ученых из США и Великобритании раскрыла неожиданные особенности коры Венеры — она оказалась тоньше, чем предполагали ученые, и подвергается процессам, напоминающим земной метаморфизм, несмотря на отсутствие тектоники плит. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

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Команда обнаружила, что средняя толщина коры Венеры 40 км, максимальная — 65 км (для сравнения: земная кора достигает 70 км под горами). Нижние слои коры под действием высоких температур и давления отслаиваются или плавятся, возвращая материал в мантию. Это объясняет активный вулканизм планеты. Процесс напоминает субдукцию на Земле, но без движения плит — кора «перерабатывается» вертикально.

Открытие меняет представление о геологии Венеры. Тонкая кора противоречит ожиданиям — считалось, что без тектоники плит она должна утолщаться. Метаморфизм может быть ключом к пониманию вулканической активности и состава атмосферы.

«Мы пересматриваем правила игры для Венеры», — отметил соавтор исследования Джастин Филиберто из NASA.

Остается вопрос: насколько часто извергаются ее вулканы? Ответ дадут будущие миссии, запланированные на 2030-е годы.

Ранее ученые доказали возможность существования жизни на Венере.