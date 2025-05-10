Google Карты на iPhone научились распознавать места по фото
Google выпустила обновление для пользователей сервиса Карты на iPhone, которое принесло новую функцию, использующую ИИ Gemini для распознавания мест на фото пользователей и автоматического добавления их на карту.
Эта функция позволяет путешественникам легко организовать свою поездку, загружая скриншоты рекомендуемых мест, которые затем отображаются на карте. То есть пользователь может сделать скриншот какой-либо локации, например, при просмотре видео и загрузить снимок в приложение. Можно самостоятельно загрузить фото или предоставить приложению доступ к галерее.
Хотя в настоящее время сервис не обеспечивает оптимального планирования маршрутов между этими точками, но всё же помогает пользователям не пропустить важные места во время путешествия.
В настоящее время обновление доступно в США для пользователей iPhone на английском языке, а в ближайшем будущем планируется его глобальное распространение, включая доступность для устройств на базе Android.