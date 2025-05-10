В США заявили о массированной хакерской атаке на Google

Сервисы Google подверглись массированной хакерской атаке: злоумышленники подделывают техподдержку компании ради похищения паролей. Об этом сообщило издание Forbes.

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Отмечается, что хакеры присылают пользователям письма с просьбой «решить проблему с аккаунтом». При этом они выглядят максимально правдоподобно из-за использования доменов Google.

«Это известное мошенничество, нацеленное на ограниченное число пользователей — у нас нет доказательств, что это широкомасштабная тактика. Мы усилили нашу защиту, чтобы защитить пользователей от такого рода злоупотреблений, и заблокировали аккаунты, которые использовали сервисы Google в этих мошеннических действиях. Но мы призываем всех пользователей сохранять бдительность — пожалуйста, повторите своим читателям, что Google не будет звонить вам для сброса пароля или устранения неполадок с аккаунтом», — заявил представитель Google.

Ранее эксперт в IT-инфраструктуре, Senior Systems Administrator Иван Дегтярев в беседе с «Лентой.ру» заявил, что в 2025 году мир кибербезопасности оказался под прицелом все более изощренных угроз.