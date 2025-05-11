В мессенджере Google появилась популярная функция из Telegram

В приложении Google Messages началось развертывание долгожданной функции, позволяющей удалять отправленные сообщения для всех участников беседы. Эта опция, получившая название «удалить у каждого», уже стала доступна некоторым пользователям бета-версии, сообщает издание Android Authority.

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Новая возможность работает в чатах RCS (Rich Communication Services — современная альтернатива SMS с поддержкой мультимедиа и шифрования). Она позволяет пользователям убрать отправленный текст или медиафайл из переписки у всех собеседников. Аналогичная функция – «Удалить сообщение у всех» – сначала появилась в Telegram, а после – в WhatsApp.

Процесс удаления прост: сообщение можно убрать в течение 15 минут после отправки путем долгого нажатия на него и выбора опции «Удалить для всех». На месте удаленного сообщения у всех участников чата отобразится уведомление «Сообщение удалено автором». Однако следует отметить, что на старых версиях приложения у получателя сообщение может остаться видимым.

Важно подчеркнуть, что данная функция работает исключительно в RCS-чатах и не применяется к традиционным SMS-сообщениям.

В настоящее время опция доступна части бета-тестеров Google Messages. Чтобы воспользоваться ею, необходимо обновить приложение до последней бета-версии через Google Play и убедиться, что RCS-чаты активированы в настройках. Ожидается, что в ближайшее время возможность удалять сообщения для всех появится и в стабильной версии приложения.