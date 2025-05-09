Apple разрабатывает новые чипы для смарт-очков, улучшенных версий компьютеров Mac и серверов искусственного интеллекта. Об этом пишет портал Bloomberg.

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Предполагается, что разработкой чипов занимается группа Silicon, которая уже позволила компании частично избавиться от зависимости от чипов Intel. Один из новых чипов был создан на основе маломощных процессоров Apple Watch. Согласно публикации, Apple намерена начать массовое производство этих чипов совместно с тайваньской TSMC к концу 2026 или 2027 года.

До этого инсайдер раскрыл кодовое название смарт-очков Apple.

Известно, что долгосрочной целью Apple является создание передовых очков дополненной реальности, однако полноценные AR-очки для массового потребителя пока остаются перспективой нескольких лет.

Поэтому, как сообщается, Apple работает над более простыми умными очками, похожими на модель Ray-Ban Stories от Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Очки Meta Ray-Ban, получившие определенную популярность, интегрируют различные технологии (кроме дисплеев) в относительно компактный корпус, включая камеры, микрофоны, голосового помощника и динамики для прослушивания аудио.

Ранее фотограф смог найти укравшего у него сумку вора и снял признание на смарт-очки.