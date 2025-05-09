Аппарат «Космос-482» упадет на Землю в ближайшие дни

Советский космический аппарат спустя более 50 лет упадет на Землю. Это произойдет в ближайшие два дня. Речь идет об аппарате «Космос-482» — космическом шаре диаметром около метра, который был запущен в 1972 году как дублер межпланетной станции «Венера-8». Их задачей было изучение одноименной планеты. Однако после старта у аппарата возникли проблемы — он не смог преодолеть орбиту Земли и остался вращаться вокруг планеты.

Точное место и время падения предсказать невозможно. Но, как пишет CNN со ссылкой на ученых, «Космос-482» должен приземлиться примерно 10 мая где-то между 52-м градусом северной и 52-м градусом южной широты.

Этот диапазон охватывает всю Африку, Южную Америку, Австралию, США, а также части Канады, Европы и Азии. В России — это Брянская, Курская, Саратовская области, а также Алтайский край, Хакасия, Бурятия, Иркутская область и Хабаровский край. Об аппарате и о том, стоит ли опасаться его падения, рассказывает главный редактор медиа «Pro космос» Александр Баулин:

— Он должен был достичь соседней планеты, измерить там освещенность, чтобы следующий аппарат мог вести съемку. Также он должен был подтвердить измерения давления и температуры на Венере, которые удивили ученых: давление на поверхности превышает 90 атмосфер, а температура составляет около 400 градусов. Это настоящий плавильный котел. Эти данные вызвали интерес, и на Венеру отправили аппарат «Венера-8» и его дублера. Такая практика использовалась для повышения вероятности успеха, а также для возможности изучить разные участки поверхности планеты. В итоге до Венеры долетела только «Венера-8», а дублер, названный «Космос-482», остался на орбите. В СССР не было принято сообщать о неудачах, поэтому запуск представили как еще один исследовательский аппарат. Сейчас аппарат будет падать на Землю и, скорее всего, упадет в океан — три четверти поверхности планеты покрыты водой.

— Почему он может достичь поверхности? Большинство спутников не рассчитаны на вход в плотные слои атмосферы.

— У «Космоса-482» есть посадочный модуль, предназначенный для высоких температур и давлений, поэтому его обломки могут выжить при спуске. Подобные случаи уже были: обломки китайской ракеты падали в Африке, советский аппарат — в Канаде, а американская станция «Скайлэб» — у берегов Австралии. Плотность населения невысока, поэтому риск, что эти обломки причинят вред, минимален.

Как пишет CNN, независимо от места приземления согласно международному космическому праву Россия сохраняет право собственности на любые уцелевшие обломки и может их вернуть. Эксперты подчеркивают: в случае если вы станете свидетелем падения «Космоса-482», необходимо немедленно сообщить об этом экстренным службам. Приближаться к аппарату опасно для жизни.