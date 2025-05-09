Украинцы забросали Google запросами о Дне Победы

По данным Google Trends на Украине утром 9 мая самыми популярными запросами в поисковой системе стали темы, связанные с Днем Победы.

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Система показывает, что украинцы ищут открытки, чтобы поздравить друзей и близких с 80-летием Победы, а также трансляции парада Победы в Москве.

Напомним, что на Украине официально перестали отмечать День Победы 9 мая. Владимир Зеленский еще в 2023 году подписал закон, согласно которому 8 мая Украина отмечает День памяти и победы над нацизмом, а 9 мая - День Европы.