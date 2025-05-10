ИИ научится говорить на языке кошек и собак

Странные идеи появляются в неожиданных местах, и новая разработка от Baidu тому доказательство. Китайский технологический гигант подал патент на ИИ-систему, способную переводить мяуканье и лай в человеческую речь, сообщает Digital Trends.

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Система собирает данные о звуках, языке тела и биологических сигналах питомцев, таких как частота сердцебиения, используя устройства вроде умных ошейников. Искусственный интеллект, применяя глубокое обучение и обработку естественного языка (NLP — технологию, позволяющую компьютерам понимать текст и речь), анализирует эти данные и интерпретирует эмоции животных, превращая их в фразы. Например, кошачье мяуканье может стать просьбой о еде или выражением радости.

Технология пока на стадии патентования, и сроки её появления на рынке неясны. Однако Baidu не одинока: приложения вроде MeowTalk уже пытаются расшифровать кошачьи звуки.

Хотя до полноценного «разговора» с кошкой или собакой ещё далеко.