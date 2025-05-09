Ученые МГУ придумали, как эффективно очистить морское дно от мазута

Ученые из Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) предложили метод очистки дна моря от мазута естественным путем.

Об этом ТАСС рассказал вице-президент Российской академии наук (РАН), научный руководитель химического факультета МГУ Степан Калмыков.

«Дно — это самая проблематичная вещь, потому что сейчас ожидается нагрев и диспергирование фрагментов мазута, которые присутствуют на дне. Поэтому их подъем на поверхность является важной задачей. МГУ предложил решение, которое позволяет путем естественной аэрации поднимать наверх и собирать мазут уже с поверхности», — заявил Калмыков на полях 59-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии.

Он добавил, что представители РАН каждую неделю участвуют в заседаниях правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Представленные на заседаниях идеи включают роботов, абсорбирующие материалы и биопрепараты.

Также Калмыков отметил, что очень важной задачей сейчас является подъем со дна обломков, в которых находится большое количество мазута.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. После этого мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.