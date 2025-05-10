Уйдут под воду: 28 густонаселенным городам предрекли затопление
Эксперты выпустили срочное предупреждение после того, как обнаружили, что 28 крупнейших городов США погружаются под воду. Ученые обнаружили, что десятки самых густонаселенных городов США погружаются под воду, и в пострадавших районах проживает 34 миллиона человек.
Исследователи обнаружили, что продолжающаяся добыча грунтовых вод для питьевых нужд и других целей является наиболее распространенной причиной затопления, хотя в некоторых местах действуют и другие факторы, отмечает Daily Mail. Исследование, проведенное Колумбийским университетом, показало, что, хотя прибрежные города находятся в зоне риска, некоторые из районов, которые тонут быстрее всего, на самом деле не имеют выхода к морю, такие как Форт-Уэрт и Даллас. Но прибрежный Хьюстон - самый быстро тонущий город в стране, почти половина его территории погружается более чем на одну пятую дюйма в год. В некоторых местах вода уходит еще быстрее — до 2 дюймов в год. Даллас и Форт-Уэрт не сильно отстают, снижаясь примерно на 0,16 и 0,2 дюйма в год соответственно, пишет Daily Mail. В исследовании также были отмечены Нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардиа, районы Лас-Вегаса, Вашингтона и Сан-Франциско, которые быстро снижаются.
В этих 28 городах проживают почти десятки миллионов человек, и более 60 процентов от общей численности населения проживает всего в восьми городах: Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе, Финиксе, Хьюстоне, Филадельфии, Сан-Антонио и Далласе. Исследователи отмечают, что за последние 25 лет в этих городах произошло более 90 крупных наводнений, и предполагают, что это во многом связано с тем, что они тонут.
"По мере того, как города продолжают расти, мы увидим, что все больше городов расширяются за счет убывающих регионов", - комментирует ведущий автор Леонард Охенхен, научный сотрудник Земной обсерватории Ламонт-Доэрти Колумбийской климатической школы. "Со временем это проседание может привести к нагрузкам на инфраструктуру, которые превысят предел ее безопасности", - добавил он.
Охенхен и его коллеги использовали спутниковые данные, чтобы составить карту просадки с точностью до миллиметра во всех городах США с населением более 600 000 человек. Они также проанализировали объем откачки грунтовых вод в пострадавших округах и связали это с проседанием грунта.
Прибрежные города, как правило, более подвержены оседанию грунта из-за совместного воздействия откачки грунтовых вод и повышения уровня моря, пишет Daily Mail. Однако во многих городах, расположенных в глубине страны, таких как Денвер, Оклахома-Сити и Нэшвилл, наблюдается умеренное оседание грунта. Эти три города проседают примерно на 0,04-0,08 дюйма в год. Около одного процента территории в 28 городах испытывает проседание, которое может повлиять на важнейшие объекты инфраструктуры, такие как здания, дороги и железнодорожные линии.
В Бразилии целый город уходит под землю
Несмотря на то, что этот процент кажется небольшим, эти районы, как правило, расположены в самых густонаселенных районах этих городов, где насчитывается до 29 000 зданий. С этой точки зрения, наиболее опасными городами являются Сан-Антонио, где каждое 45-е здание подвержено "высокому риску" повреждения в результате проседания грунта, Остин, Форт-Уэрт и Мемфис.
Исследователи пришли к выводу, что по всей территории США, и особенно во внутренних районах городов, проседание грунта в основном вызвано откачкой грунтовых вод.
Когда вода извлекается из водоносных горизонтов, состоящих из насыщенных мелкозернистых отложений, и не пополняется, поровые пространства между частицами отложений могут разрушаться, поясняет Daily Mail. По словам исследователей, это приводит к уплотнению нижних слоев водоносного горизонта, что приводит к просадке поверхности. В Техасе ситуация усугубляется бурением нефтяных и газовых скважин, объясняют они в своем отчете.
Здесь играют роль и другие факторы. Примерно 20 000 лет назад внутренние районы Северной Америки были покрыты огромным ледяным покровом, из-за которого земля по краям вздымалась вверх. Этот ледяной покров давно исчез, но некоторые выпуклости все еще существуют, хотя они спадают со скоростью 0,04-0,12 дюйма в год. По словам исследователей, это усугубляет проседание грунта, наблюдаемое в Нью-Йорке, Индианаполисе, Нэшвилле, Филадельфии, Денвере, Чикаго и Портленде.
Исследование, проведенное в 2023 году, также показало, что вес зданий в густонаселенных районах может способствовать проседанию грунта. Эти исследователи обнаружили, что более миллиона зданий в Нью-Йорке так сильно давят на Землю, что они стали важным фактором оседания города.
Возможно, свою роль играет и новое строительство. Более недавнее исследование показало, что некоторые здания в Майами проседают частично из-за подземных разрушений, вызванных строительством близлежащих зданий.
Исследователи призывают города использовать полученные данные для разработки стратегий смягчения последствий проседания грунта и риска наводнений.