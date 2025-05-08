В России разработали недорогой жаропрочный сплав из переработанных банок
Учёные НИТУ МИСиС разработали новый жаропрочный сплав «АЛТЭК», который способен выдерживать нагрев до 400 градусов. Материал изготавливают из переработанного алюминия, такого как пивные банки и проволока. Его планируют применять для обшивки транспорта, фасадов зданий и оборудования, где требуется высокая термостойкость. Разработка делает возможным обходиться без сложных и дорогостоящих методов обработки, обычно применяемых для таких материалов.
Чтобы добиться уникальных характеристик, в состав алюминия добавили медь, марганец, магний, железо, кремний и цинк. Это позволило при термической обработке создавать микроскопические частицы, которые укрепляют сплав. Технология исключает энергоёмкие этапы, такие как закалка, и позволяет перерабатывать до 95% вторсырья. Такой подход делает производство более экологичным и экономичным, а полученные листы отличаются прочностью, свыше 300 мегапаскалей, и высокой пластичностью.
Применение материала открывает широкие возможности. Например, кузова автомобилей из нового сплава будут легче стальных на 30%, но при этом сохранят ударопрочность. В строительстве «АЛТЭК» можно использовать для создания фасадных панелей, устойчивых к перепадам температур и коррозии. Также из него могут изготавливаться пожаробезопасные перегородки и контейнеры для грузоперевозок.