Ninkear выпустит ноутбук A15 Pro 2025 с Ryzen 5 и дисплеем 2.5K

Компания Ninkear готовит к выпуску новый ноутбук A15 Pro 2025, который станет интересным выбором для широкого круга пользователей. Ожидаемая стоимость устройства составит около 570 долларов США, а официальная презентация состоится в конце мая 2025 года.

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Внутри A15 Pro 2025 установлен 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 7430U с 12 потоками, выполненный по 7-нм техпроцессу на архитектуре Zen 3.

Экран ноутбука — 16 дюймов с разрешением 2.5K (2560x1440) и частотой обновления 120 Гц. Яркость и точность цветопередачи достигаются за счёт покрытия 100% цветового пространства sRGB. Кроме того, A15 Pro 2025 оснащен 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и быстрым NVMe SSD на 1 ТБ. Пользователи могут расширить память до 4 ТБ, заменив или добавив дополнительный SSD.

Ноутбук поддерживает новейшие стандарты связи, включая Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Набор портов включает USB-C, USB-A, HDMI и слот для SD-карт.

Еще одной особенностью является энергоэффективность. Благодаря процессору и системе охлаждения с двумя вентиляторами и медными трубками, A15 Pro 2025 способен работать до 10 часов от одного заряда при умеренной нагрузке. Охлаждение остается тихим, даже когда ноутбук использует более “тяжелые” программы.

Корпус устройства выполнен из прочного алюминиевого сплава. Толщина составляет всего 17,9 мм, а вес — 1,6 кг.