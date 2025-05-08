Телескоп обнаружил воду в атмосфере необычной экзопланеты

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Телескоп им. Джеймса Уэбба обнаружил воду в атмосфере далекой экзопланеты TOI-421 b. Этот субептун вращается вокруг звезды на расстоянии приблизительно 244 световых лет от Земли. Исследование вышло в Astronomical Journal Letters.

Планеты этого типа очень распространены в галактике, но в Солнечной системе таких нет, поэтому изучать их состав и особенности довольно сложно. До «Уэбба» попытки изучения атмосфер субнептунов с использованием спектроскопии — метода измерения света звезды, проходящего через атмосферу планеты, — часто давали невыразительные результаты. Астрономы считали, что это могло быть связано с облаками или туманами, которые скрывают сигналы.Однако команда исследователей предположила, что TOI-421 b может быть исключением, и может предложить уникальную возможность для изучения. Полученные ранее данные указывали на то, что, возможно, планеты горячее 577 градусов Цельсия меньше подвержены туманам и облакам. Считается, что там метан и предшественники для образования гидрокарбонатов, должны быть менее распространены, а основная углеродная молекула — СО.Температура атмосферы TOI-421 b оценивается в 727 градусов Цельсия. Спектральные линии показали присутствие водяного пара, а также возможные признаки окиси углерода и диоксида серы. Примечательно, что не было найдено следов метана или углекислого газа.Эти находки удивляют и ставят под сомнение существующие теории о формировании суб-Нептунов.