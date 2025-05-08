Большой и мощный iPhone 16 Plus рекордно подешевел в России

Стоимость iPhone 16 Plus в России опустилась на 12%, и эта модель впервые стала стоить дешевле 80 тыс. руб. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.

Цены на iPhone в России постепенно снижаются по мере приближения выхода новых моделей. Так, iPhone 16 Plus с самым большим экраном и батареей среди базовых моделей стали предлагать в среднем немного дороже 70 тыс. руб.

При выходе iPhone 16 Plus стоил в России 134 тыс. руб., а к концу 2024 года цена снизилась до 100 тыс. руб. В феврале 2025 года за базовую версию на 128 ГБ просили 90 тыс. руб., тогда как в мае новый смартфон доступен за 70-75 тыс. руб.

iPhone 16 Plus — это базовый смартфон Apple с 6,7-дюймовым Super Retina XDR OLED-дисплеем с частотой 60 Гц и батареей емкостью 4674 мАч, которая обеспечивает до 1,5 дней работы благодаря энергоэффективному и мощному процессору Apple A18. Устройство предлагает обновленный дизайн с двойной тыльной камерой, а также USB-C, вырез Dynamic Island, кнопку действия и Camera Control для управления камерой.