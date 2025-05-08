Ни один iPhone не попал в топ самых мощных гаджетов Apple

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали апрельский рейтинг производительности гаджетов Apple под управлением iOS и iPadOS, куда не вошел ни один iPhone.

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Первое и второе место в рейтинге самых мощных гаджетов Apple заняли 11- и 13-дюймовые версии iPad Pro с флагманским чипом M4. В бенчмарке AnTuTu эти планшеты набирают в среднем 2,51 и 2,49 млн баллов. Тройку лидеров замыкает 13-дюймовый iPad Air с чипом Apple M3 (2,08 млн).

С четвертого по шестое места расположились iPad Pro 12,9 с чипом M2 (2,05 млн), iPad Air 11 M3 (2 млн) и iPad Air 13 M2, набирающий в среднем 1,95 млн баллов.

Следом идут iPad Pro 11 M2 (1,93 млн), iPad Air M2 (1,88 млн) и 11-дюймовый iPad Pro с чипом Apple M1, который в бенчмарке AnTuTu в среднем набирает 1,71 млн баллов.

Замыкает топ-10 iPad Pro с 12,9-дюймовым экраном и чипом M1 (1,7 млн).

Примечательно, что ни один смартфон Apple не попал в топ-10. Тем не менее, iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 Pro заняли 11-е и 12-е места, хотя и не вошли в основной рейтинг. В бенчмарке эти модели набирают 1,68 млн и 1,67 млн баллов соответственно.