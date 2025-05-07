Канадские ученые опровергли существование новой болезни мозга, которая ранее якобы поразила несколько сотен жителей провинции Нью-Брансуик. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на источники.

Первые публикации о новой неврологической болезни в Нью-Брансуике появились в региональных СМИ в 2019 году.

В конце 2024 года глава провинции Сьюзан Холт попросила Федеральное агентство здравоохранения изучить якобы распространяющуюся в регионе болезнь.

Ученые откликнулись на ее просьбу, провели обследование пациентов с «болезнью мозга». Результаты исследования они опубликовали в медицинском журнале JAMA Neurology.

В докладе отмечается, что поперечное исследование, включавшее 14 пациентов с повторными независимыми клиническими оценками и 11 с невропатологическими диагнозами, не обнаружило никаких признаков нового заболевания.

По данным специалистов, у всех пациентов, которые якобы страдали от загадочной болезни, были обнаружены неврологические состояния, хорошо известные медицине, но неверно диагностированные ранее.

В частности, у больных в ходе исследования удалось выявить функциональные неврологические расстройства, метастатический рак и черепно-мозговые травмы.