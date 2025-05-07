Ученые нашли главных виновников экстремальной жары

Международная команда ученых выяснила, что климатический кризис — это не просто следствие глобальных выбросов, а результат конкретных решений конкретных людей. Самые богатые 10% населения Земли оказались ответственны за 66% глобального потепления, наблюдаемого с 1990 года, включая рост частоты экстремальных погодных явлений — от смертельно опасных волн жары до засух в тропических регионах. Работа опубликована в журнале Nature Climate Change (NCC).

Особенно выделяются сверхбогатые — 1% населения, чьи действия способствовали возникновению экстремальной жары (такой, которая раньше случалась раз в сто лет) в 26 раз больше, чем в среднем по миру. Их вклад в засухи в Амазонии — в 17 раз выше глобального среднего показателя.

«Наше исследование показывает: экстремальные климатические явления можно связать не только с абстрактными выбросами, но и с образом жизни и инвестиционными решениями — а они, в свою очередь, зависят от уровня благосостояния», — отметила ведущая автор работы Сара Шьонгарт.

Используя инновационную модель, объединяющую экономические данные и климатическое моделирование, ученые смогли проследить, какие социально-экономические группы несут основную ответственность за конкретные климатические катастрофы. Например, только богатейшие 10% жителей США и Китая вызвали двукратный и даже трехкратный рост экстремальных температур в уязвимых регионах.

По словам соавтора Карла-Фридриха Шлесснера: «Если бы все выбрасывали столько же, сколько нижние 50% населения планеты, потепление с 1990 года было бы почти незаметным».

Исследование также подчеркивает, что опасны не только расходы на роскошную жизнь, но и инвестиции богатых людей. Финансовые потоки, направляемые в углеродоемкие отрасли, оказывают колоссальное влияние на климат. Поэтому ученые настаивают на введении прогрессивных климатических налогов и ответственности именно для самых богатых людей планеты.