Ученые предупредили о скором появлении климатических «петель смерти»

Климатологи предупредили о скором появлении климатических «петель смерти», результатом чего может стать исчезновение тропических лесов Амазонки и ледяного покрова Гренландии. Ученые выразили мнение, что эти катастрофы могут произойти уже в обозримом будущем.

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Согласно данным, полученным в ходе исследований, крах экосистем Земли может настать в 2038 году. В случае Гренландии, помимо пропажи ледяного покрова, произойдет затопление прибрежных территорий.

Несмотря на то что специалисты продолжают изучать вопрос сохранения климата, это никак не поможет противостоять глобальному потеплению и другим погодным аномалиям.

— Более пятой части экосистем во всем мире находятся под угрозой краха, — сообщили климатологи в разговоре с Livescience.

По словам доктора физико-математических наук, главного научного сотрудника Института космических исследований РАН Сергея Пулинца, сообщения о климатических «петлях смерти» публикуются с целью запугать людей, чтобы они стали внимательнее к окружающей среде. В разговоре с «Вечерней Москвой» ученый отметил, что процесс глобального потепления может идти на протяжении столетий и пока угрозы жизни на Земле нет.