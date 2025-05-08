В России появится новая лаборатория для астрофизиков

До конца 2025 года будет определен участок земли для строительства лаборатории Северо-Кавказской государственной академии (СКГА) на территории Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук (САО РАН) в Карачаево-Черкесской Республике. Речь идет о проекте по созданию лаборатории для установки телескопов, которые будут работать в связке с основным оборудованием обсерватории.

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Ректор СКГА Руслан Кочкаров сообщил, что данный проект стал результатом обсуждений с руководителем САО РАН Валявиным. В планах – размещение нескольких телескопов, которые будут иметь возможность взаимодействовать с основным телескопом обсерватории через интернет. Сначала, в 2025 году, академия планирует решить земельные вопросы, а затем приступить к установке оборудования.

В следующем учебном году СКГА откроет кафедру астрофизики в рамках сотрудничества с САО РАН.