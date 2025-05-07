МС-21 с российскими системами совершил беспосадочный перелет через полстраны

Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, совершил беспосадочный перелет из Иркутска на аэродром в подмосковном Жуковском. Об этом сообщил «Ростех» в своем Telegram-канале.

Самолет прибыл на аэродром ЛИИ имени Громова «Раменское» для продолжения программы сертификационных полетов. В госкорпорации сообщили, что перелет прошел в штатном режиме, без замечаний.

«МС-21, созданный ОАК, получил российские двигатели ПД-14 производства нашей ОДК, комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, в том числе вычислители, коммутаторы, навигационные системы и радиосвязное оборудование», — сказано в публикации.

Также самолет оснастили отечественной вспомогательной силовой установкой, системами кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехникой, пультами самолетных систем и другими импортозамещенными компонентами.

29 апреля МС-21 с новыми российскими системами и агрегатами совершил первый полет с аэродрома Иркутского авиационного завода. Он находился в небе 1 час 15 минут, достигнув скорости 580 км в час и высоты три тысячи метров.