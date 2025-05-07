SpaceX запустила 28 новых спутников Starlink

Вечером 6 мая, SpaceX запустила в космос очередную партию интернет-спутников Starlink. Ракета Falcon 9 поднялась в воздух с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, доставив на низкую околоземную орбиту 28 новых спутников.

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Эта миссия, получившая название Starlink 6−93, пополнила растущую сеть Starlink компании SpaceX, которая уже насчитывает более 7 200 спутников. Система обеспечивает высокоскоростным интернетом практически любую точку мира, за исключением районов, расположенных вблизи полюсов.

Первая ступень ракеты, известная как Booster B1085, отделилась примерно через две с половиной минуты после старта. Затем она благополучно вернулась на Землю, приземлившись на плавучий корабль-беспилотник под названием Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Это был седьмой полет для данной ракеты-носителя.

Разгонная ступень ракеты продолжила свой путь и вывела спутники примерно через час после запуска. Теперь спутники займут свои окончательные позиции, чтобы начать работу.

Это был 53-й запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX в 2025 году и 36-й, направленный на расширение сети Starlink. В этом году компания также провела два испытательных полета своей более крупной ракеты Starship.