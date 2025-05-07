В смартфонах Samsung нашли необычное ограничение

На смартфонах Samsung было выявлено ограничение на количество устанавливаемых будильников. Пользователи не смогут создать более ста сигналов, призванных разбудить или напомнить о делах. Этот факт, как пишет Android Authority, обнаружил один из участников онлайн-сообщества Reddit.

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Как сообщил пользователь под псевдонимом Sernian, попытка установить 101-й будильник оказалась безуспешной. Ограничение было замечено на прошлогоднем флагмане Galaxy S24 Ultra, и, по имеющимся данным, оно распространяется и на другие актуальные модели южнокорейского производителя.

Отмечается, что данный лимит не является нововведением. Подобное ограничение существовало и ранее, причем в 2019 году максимальное число будильников составляло всего 50. Таким образом, за прошедшие годы компания Samsung даже удвоила доступный лимит для пользователей.

Официальная причина введения такого ограничения не называется. Хотя сто будильников может показаться избыточным количеством для большинства людей, некоторые пользователи с нерегулярным графиком или специфическими потребностями могут столкнуться с неудобствами. Отдельно упоминается, что голосовой помощник Gemini при создании будильника всегда добавляет новый, а не редактирует существующий, что может быстро исчерпать лимит при частом использовании.

В связи с этим владельцам устройств Samsung рекомендуется периодически проверять список установленных сигналов и удалять те, которые больше не актуальны, чтобы освободить место для новых.