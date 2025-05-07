Генетический анализ раскрыл историю жителей Нидерландов за 1300 лет

Исследование, проведенное учеными из Лейденского университета и опубликованное в Archaeological and Anthropological Sciences, проанализировало Y-хромосомы 348 мужчин, живших с VI по XIX век в 13 населенных пунктах в Нидерландах. Y-хромосома передается от отцов к сыновьям и является маркером для отслеживания отцовской родословной, пишет Medievalists.

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Одним из центральных выводов исследования является то, что мужское население Нидерландов изменилось очень мало за этот 1300-летний период. Хотя некоторые типы Y-хромосомы (гаплогруппы) стали более или менее частыми, эти сдвиги в значительной степени можно объяснить генетическим дрейфом, а не миграцией или заменой населения. (Генетический дрейф — процесс, при котором определенные генетические черты становятся более или менее распространенными с течением времени, просто случайным образом, особенно в небольших или относительно изолированных популяциях.)

Это открытие контрастирует с тем, что наблюдается в некоторых частях Европы, где древняя ДНК показала крупные популяционные потрясения после падения Римской империи. В Британии, например, прибытие англосаксонских поселенцев вызвало широкомасштабные изменения в генофонде, а в Нидерландах такие радикальные демографические сдвиги, по-видимому, отсутствовали.

Более того, ученые обнаружили, что региональные различия были намного сильнее по Y-хромосоме, чем в митохондриальных данных (митохондриальный геном передается только по материнской линии). Это подтверждает идею о том, что средневековые Нидерланды были патрилокальным обществом, где мужчины обычно оставались в своих родных общинах, а женщины при замужестве переезжали.

Такая социальная структура укрепляла региональную идентичность и помогла сохранить определенные мужские родословные внутри сообществ на протяжении столетий. Это также означает, что многие современные голландские мужчины могут по-прежнему нести Y-хромосому своих ранних средневековых предков.

При этом многие из современных различий между северными, южными и центральными голландскими популяциями существуют всего несколько столетий — с позднего Средневековья.

Одно из самых удивительных открытий в исследовании было сделано в городе Эйндховен. В позднем Средневековье здесь 13,9% мужчин имели гаплогруппу Y-хромосомы T-M70. Эта линия чрезвычайно редка в современной Европе и чаще встречается в некоторых частях Ближнего Востока, Центральной Азии и среди некоторых еврейских популяций. Эта необычная концентрация подняла вопрос о том, могла ли быть в Эйндховене средневековая еврейская община. Археологических свидетельств этого не обнаружено.