Молоко с формальдегидом: как подделывали продукты в США

Многие люди отличаются тенденцией немного романтизировать прошлое: например, вспоминать, что в детстве еда была гораздо вкуснее. Но в США середины XIX века ситуация была прямо противоположной — до 1906 года в стране не было федеральных законов о безопасности пищевой продукции. Портал popsci.com рассказал, к чему это привело и благодаря кому законы все же появились.

© Unsplash

Европейские страны, включая Британию, Германию и Францию, приняли законы о безопасности пищевой продукции на 50 лет раньше Штатов. Там, в обход ограничений сверху, рынком правили спрос и предложение, никто никого не останавливал. И никаких федеральных норм не было — лишь ряд локальных и региональных законов, связанных со специфическими продуктами. Но даже они зачастую не справлялись со своей задачей.

Плохая еда не только попадала на прилавки и в желудки людей — иногда она не была едой в принципе. Так, до пастеризации большой проблемой фермеров была порча молока и рост бактерий. Вдали от ферм продукции требовалось проходить долгий путь до покупателей, и производители старались растянуть срок годности всеми способами. Пестицид боракс использовали в качестве консерванта для молока и масла. Формальдегид, применяемый для бальзамирования тел, в те времена считался обычной добавкой к молоку и антибактериальным агентом. К тому же, у вещества слегка сладковатый вкус, что помогало прикрыть вкус портящегося молока.

Что касается сыра, то в него добавляли свинцовые соединения, делавшие желтый оттенок продукта ярче. В молоко и муку также часто добавляли гипс и другие белые порошки филлеры, для цвета и текстуры. Муку сортировали и развешивали прямо в магазинах, чем пользовались недобросовестные продавцы и разбавляли чистую муку другими примесями.

Кофе и специи были особенно плохими. Молотый кофе разбавлялся на 80-90% в середине XIX века. Он мог состоять из перетертых костей, очерненных свинцом, или обугленных семян и растительного материала. А специи и приправы вообще могли целиком состоять из фальшивого сырья. Например, вместо корицы людям продавали кирпичную пыль, а черный перец мог оказаться измельченными ракушками или обугленной золой веревки.

Конечно, состоятельные американцы могли позволить себе аутентичные, чистые продукты, но для всех остальных продажа фальшивых товаров была такой частой проблемой, что многие переключились на покупку кофейных зерен. И внезапно в стране появился отдельный рынок поддельного кофе в зернах — его делали из кормовых бобов, гороха и даже глины. Один продавец подобной продукции, чей «клубничный джем» на самом деле был подкрашенным кукурузным сиропом, на суде прямо заявил — им нужно сохранять конкурентоспособность, и другие производители ничем не лучше.

Проблемой также было и то, что люди понятия не имели, что на самом деле потребляют в пищу. На продуктах не было никаких этикеток и информации, а вот случаев отравлений и заболеваний — полно. В детском доме штата Индиана несколько детей погибли от отравления формальдегидом. А в штате Нью-Йорк за год приблизительно 8 000 младенцев умерли от молока, разбавленного примесями.

Призывы к переменам пошли из ряда источников, в том числе со стороны женских групп правозащитниц и набиравшего обороты движения «за чистую пищу» конца 1800-х. Но один человек считается, пожалуй, самым выдающимся борцом за реформы — им был химик Харви Вашингтон Уайли.

Уайли начал писать и публиковать доклады о посторонних веществах в пищевой продукции, работая в Министерстве сельского хозяйства США в 1880-1890 годах. Его основной задачей была разработка альтернатив сахарному тростнику, но он также начал изучать и составлять каталог примесей в масле, молое и меду (позже — в специях и алкогольных напитках).

Ученый регулярно публиковал брошюры о добавках в пищевых продуктах и выступал за принятие национальных законов, но многие из ранних попыток что-то поменять потерпели крах. Представители конгресса получали много денег от пищевой индустрии и не очень прислушивались к мольбам Уайли о введении новых норм, от прозрачности производства до ограничений на примеси.

Но затем Уайли переключился на другую тактику. Он начал проводить «гигиенические столовые испытания» — серию экспериментов при участии группы сотрудников Министерства сельского хозяйства, которых позже назвали «отрядом отравы». Дюжина участников добровольно согласилась ежедневно получать по три свежих блюда, приготовленных на тестовой кухне, в течение полугода. Однако в часть блюд добавлялись примеси, часто встречавшиеся в поддельных продуктах.

Группа попробовала боракс, борную, салициловую и бензойную кислоты, двуокись серы, формальдегид, медный купорос и селитру — и это неполный список. Неудивительно, что члены отряда регулярно страдали от отравлений, и эксперимент приобрел широкую известность. Практически в каждой газете были заголовки, кричавшие, что американцы поедают яд.

На этот эксперимент, вызвавший общественный резонанс, пришлась еще и горячая реакция публики на книгу Аптона Синклера «Джунгли», рассказывавшую о буднях работника чикагского мясокомбината. Политикам пришлось ответить на недовольство граждан. В 1906 году конгресс принял т.н. «закон Уайли», в который входили нормы по безопасности мясной и прочей пищевой продукции. Позже его заменил акт о пище, лекарствах и косметике 1938 года — он дополняется и расширяется даже сегодня.