Зафиксировано неожиданное последствие извержения вулкана в Тихом океане

Международная команда ученых с участием физиков из Санкт-Петербургского государственного университета показала, что извержение вулкана Хунга Тонга – Хунга Хаапай в Тихом океане в 2022 году может быть причиной холодных зим в Европе.

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Из-за извержения в стратосферу выбросило рекордное количество водяного пара, который повлиял на химический состав и температуру атмосферы, что привело к ослаблению северного полярного вихря.

Это увеличивают вероятность экстремально холодной погоды в Европе, Азии и Северной Америке. При этом зимой 2023 года в ряде этих регионов зафиксированы температурные аномалии, включая минус 34 градусов в Ярославле и необычные морозы в Осло, передает Chemistry and Physics.

Март текущего года побил рекорд по самым высоким температурам на планете. Ученые заявили, что если подобная тенденция продолжится, то к 2050 году Мальдивы и Вьетнам может затопить из-за таяния ледников.

Специалисты утверждают, что глобальное потепление способно привести к концу света — ряд государств пострадают от аномального затопления или выброса больших объемов воды. Ледяной щит Антарктики при этом может расколоться.