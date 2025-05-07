Vivo выпустит компактный флагман X200 FE: раскрыты характеристики

Vivo готовит к запуску смартфон X200 FE, ориентированный на индийский рынок. Утечка, опубликованная GSMArena, раскрывает детали июльской новинки. Устройство обещает мощные характеристики в компактном корпусе, отличаясь от ранее выпущенного в Китае X200 Pro Mini.

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X200 FE получит 6,31-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Смартфон оснастят процессором MediaTek Dimensity 9400e — чипом среднего уровня. Камеры включают два 50-МП сенсора (основной и телефото), а также 50-МП фронтальную камеру. Батарея на 6500 мАч с поддержкой зарядки 90 Вт гарантирует автономность.

Устройство получило защиту IP68/69, что делает его устойчивым к воде и пыли. Отсутствие сверхширокоугольной камеры отличает его от X200 Pro Mini, что может быть компромиссом для снижения цены. Ожидаемая стоимость — около ₹50,000–55,000 (около 50 тысяч рублей).