Москвичей предупредили о возможных проблемах с оплатой через мобильные терминалы

Из-за ограничений в работе мобильного интернета в Москве и Московской области в майские праздники у банковских клиентов могут возникнуть проблемы с бесконтактной оплатой через мобильные терминалы. Об этом в разговоре с Рамблером рассказал специалист по информационной безопасности Игорь Бедеров.

В Москве теоретически могут блокировать и мобильный интернет отдельно, и мобильный интернет вместе с телефонными звонками. Однако мобильные звонки, как правило, не блокируются. Это не очень нужно. Как ранее отмечали пресс-секретарь президента, операторы сотовой связи и представители МЧС, ограничения вводятся для того, чтобы в дни празднования 80-летия Победы снизить риск атак со стороны беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, можно отметить, что подобные действия снижают риски координации через мобильную связь и мессенджеры при подготовке злоумышленниками каких-то диверсионных актов. Поэтому у жителей города могут не работать все те приложения, которые предполагают обязательное подключение к мобильной сети для передачи данных. Игорь Бедеров Эксперт в области кибербезопасности, руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter

Большинство банков и магазинов в российской столице используют оптоволоконное подключение к интернету, подчеркнул эксперт.

«Проблему представляет именно мобильная связь, поскольку она предполагает возможность передачи геолокационной информации беспилотным летательным аппаратам. Так что проблемы могут возникнуть именно с оплатой через мобильный терминал, который подключается через сим-карту. Если же терминал для оплаты подключен к WI-FI роутеру для оптоволокна, то проблем у банковских клиентов возникнуть не должно. Банкоматы в Москве также в основном подключены через оптоволокно», - отметил специалист.

На фоне возможных перебоев в работе мобильных терминалов Бедеров порекомендовал москвичам «запастись наличкой».

«Банковские карты продолжат работать. Также продолжат работать все гипермаркеты, магазины и банки, здесь переживать не стоит. Однако тут все же можно порекомендовать запастить наличкой, так будет проще и спокойнее. Кроме того, желательно постараться минимизировать необходимость оплаты через мобильное приложение банка, через всяческие QR-коды, которые, очевидно, перестанут работать. Вместе с тем следует помнить, что если вы не можете дозвониться до своих друзей или родственников через мессенджер, то это можно сделать по обычной GSM-связи, по обычному телефонному соединению», - сказал он.

Ранее маркетплейсы обратились к москвичам из-за перебоев со связью.