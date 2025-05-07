Японский зонд Resilience вышел на орбиту Луны

Японская космическая компания ispace заявила об успешном выходе лунного посадочного модуля Resilience на орбиту Луны. Согласно публикации на сайте организации, аппарат достиг орбиты в 05:41 по токийскому времени (11:41 6 мая по московскому времени).

Resilience отправили в космос в рамках миссии SMBC x HAKUTO-R Venture Moon. 15 января 2025 года он взлетел на ракете SpaceX Falcon 9 и уже прошел все этапы пути до спутника — пролет по орбите Земли, облет Луны, двухмесячный полет по низкоэнергетической траектории и маневры в глубоком космосе. Общий «налет» — уже более 1,1 млн км.

Маневр выхода на орбиту Луны, выполненный из Центра управления в Токио, потребовал запуска основного двигателя на 9 минут — самый длительный период его работы за всю миссию. Сейчас модуль стабильно держится на заданной траектории, а специалисты готовятся к финальным маневрам перед посадкой — она должна состояться не ранее 5 июня.

Напомним, что на борту Resilience находятся различные коммерческие грузы. В их числе есть оборудование для электролиза воды, установка для эксперимента по производству пищи, зонд радиации, мемориальная плита из аниме «Мобильный костюм Гандам», мини-ровер Tenacious и модель дома Moonhouse. Также модуль несет диск памяти ЮНЕСКО, сохраняющий языковое и культурное разнообразие человечества.