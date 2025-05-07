Японский зонд Resilience вышел на орбиту Луны

Никита Бородкин

Японская космическая компания ispace заявила об успешном выходе лунного посадочного модуля Resilience на орбиту Луны. Согласно публикации на сайте организации, аппарат достиг орбиты в 05:41 по токийскому времени (11:41 6 мая по московскому времени).

Японский зонд Resilience вышел на орбиту Луны
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Resilience отправили в космос в рамках миссии SMBC x HAKUTO-R Venture Moon. 15 января 2025 года он взлетел на ракете SpaceX Falcon 9 и уже прошел все этапы пути до спутника — пролет по орбите Земли, облет Луны, двухмесячный полет по низкоэнергетической траектории и маневры в глубоком космосе. Общий «налет» — уже более 1,1 млн км.

Маневр выхода на орбиту Луны, выполненный из Центра управления в Токио, потребовал запуска основного двигателя на 9 минут — самый длительный период его работы за всю миссию. Сейчас модуль стабильно держится на заданной траектории, а специалисты готовятся к финальным маневрам перед посадкой — она должна состояться не ранее 5 июня.

Напомним, что на борту Resilience находятся различные коммерческие грузы. В их числе есть оборудование для электролиза воды, установка для эксперимента по производству пищи, зонд радиации, мемориальная плита из аниме «Мобильный костюм Гандам», мини-ровер Tenacious и модель дома Moonhouse. Также модуль несет диск памяти ЮНЕСКО, сохраняющий языковое и культурное разнообразие человечества.

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