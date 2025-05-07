Ученые выяснили, что каракатицы могут общаться, махая щупальцами

Каракатицы могут «махать» друг другу щупальцами, чтобы общаться. К такому выводу пришла международная группа исследователей в статье, которую опубликовали в bioRxiv.

Коммуникация каракатиц крайне сложна — иногда она сочетает изменения цвета и узора кожи с принятием определенной позы. Во время ухаживания эти моллюски даже выпускают чернила, создавая многогранные сигналы. Они также используют движения щупалец для общения — например, самцы могут раздуваться или вытягивать свои «руки», чтобы продемонстрировать агрессию другим самцам.

В новом исследовании ученые сосредоточились на обыкновенной каракатице (Sepia officinalis) и карликовой каракатице (Sepia bandensis), чтобы изучить движение их щупалец. Отмечается, что эти виды, по всей видимости, выполняют движения с определенной последовательностью.

Биологи выделили четыре вида взмахов — они представляют собой повторяющиеся последовательности волнообразных движений «рукой», которые можно комбинировать для создания определенных узоров. Это знак «вверх», знак «в сторону», знак «перекат» и знак «корона». После группа записала видео, на которых каракатицы выполняют эти движения, и воспроизводила их моллюскам в аквариуме. Живые каракатицы реагировали на ролики и начинали махать в ответ. Исследователи также обнаружили, что движения рук создают вибрационные волны в воде.

«Когда они не видят друг друга — например, если в аквариуме большой камень — они все равно подают знаки», — рассказала соавтор исследования, нейробиолог из Университета Парижа Софи Коэн-Боденес в беседе с LiveScience.

Однако понять, что именно означают знаки, подаваемые каракатицами, пока не удалось — для этого требуется дальнейшее исследовании. Биолог из Университета Миннесоты Тревор Уордилл не исключает, что моллюски действительно общаются друг с другом или могут привлекать внимание окружающих к себе.