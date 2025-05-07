Обнаружен «аккордеонный червь»

У побережья Галисии, всего на глубине 32 метров, дайвер случайно открыл новый вид морского ленточного червя, способного растягиваться и резко сжиматься до одной пятой своей длины. Описание необычного существа опубликовано в журнале Royal Society Open Science.

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Крошечное темно-коричневое животное шириной около 4 мм и длиной до 2,5 см получило название Pararosa vigarae. Оно умеет быстро сокращаться, образуя на теле до 60 кольцевых складок — именно поэтому его прозвали «аккордеонным червем».

Впервые этот вид заметил местный дайвер Хасинто Перес Диесте летом, когда обнаружил пятерых червей, прячущихся под раковиной моллюска в Риа-де-Ароса — большом эстуарии в Галисии. Исследователи из Испании подтвердили, что это действительно новый вид, объединив морфологический анализ с секвенированием ДНК. Ленточные черви внешне очень похожи друг на друга, и генетика остается самым надежным способом отличить их.

Интересно, что название червя — Pararosa vigarae — было выбрано не только в честь реки Риа-де-Ароса, но и как подарок жене одного из авторов исследования на золотую свадьбу.

Новое открытие подчеркивает, сколько еще неизученных форм жизни скрывается даже на сравнительно небольшой глубине — и как важна работа локальных наблюдателей, таких как дайверы и натуралисты.