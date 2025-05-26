От батареи до соотношения экрана: чем плохи складные смартфоны

У складных смартфонов определенно есть свои преимущества, но на их фоне нельзя забывать и о недостатках, особенно если вы раздумываете над покупкой своей первой раскладушки. Портал howtogeek.com предупредил о самых противоречивых аспектах складных смартфонов.

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Нетрадиционные соотношения экрана

Что Z Fold, что Moto Razr+, что многие другие модели складных смартфонов — они почти всегда обладают немного непривычными соотношениями экрана. Например, Z Fold высокий и узкий снаружи, но широкий внутри. Razr по форме практически квадратный снаружи, но тонкий внутри. Обычно приложения адаптируются под разрешение экрана без проблем, но игры и видео, к примеру, не помещаются на дисплее идеально. Придется привыкнуть к «черным полоскам».

Неудобная высота устройства

Фишка складных смартфонов якобы в том, что устройства-раскладушки в разложенном виде ничем не отличаются от обычных — но это не так. Они в любом случае получаются слишком высокими для комфорта, даже если у вас достаточно длинные пальцы. Убирать уведомления свайпами по экрану может быть не очень удобно. Помимо этого, конструкция влияет на расположение боковых кнопок — они зачастую выше, чем обычно.

Не такие хорошие камеры

На данный момент, складные смартфоны — одни из самых дорогих моделей на рынке. По крайней мере, если брать их новыми по рекомендованной розничной цене. На вторичном рынке можно найти что-то дешевле… Но даже в этом случае вы получите устройство, чей блок камер проигрывает традиционным смартфонам. Так, камера в Z Fold 6 больше похожа на Galaxy S25, чем на S25 Ultra. Об этом стоит помнить перед тем, как тратить солидную сумму на новенький гаджет.

Обманчивые габариты

Даже в сложенном состоянии раскладушки обычно не такие компактные, как можно подумать. Причем дело даже не в глубине или высоте устройства, а в ширине. Некоторые хорошо ложатся в карманы, а вот другие превращаются в толстенные железные квадраты, которые не очень комфортно носить при себе. Может, это не проблема для тех, кто предпочитает хранить смартфоны в сумках, но тем не менее.

Уменьшенные батареи

Блок камер — не единственный физический компонент, которым пришлось пожертвовать ради форм-фактора. Несмотря на увеличенные экраны, складные смартфоны обычно оснащаются не такими объемными батареями, как обычные модели. Обе половины устройства ведь должны быть тоньше и меньше. Для кого-то сниженная автономность не будет большой проблемой, но и закрывать на нее глаза нельзя.

Пониженный рейтинг защиты от влаги

Многие люди не торопятся покупать складные смартфоны из-за сомнений в прочности устройства. И зря — на самом деле, они достаточно крепкие, и как минимум не проигрывают традиционным смартфонам. Однако есть один аспект, в котором они отстают: раскладушки получают не такой высокий рейтинг защиты от влаги. Например, если линейка Galaxy S может похвастать сертификацией IP68, то у Z Fold 6 — только IP48.