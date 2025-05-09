ИИ Google получил полноценное приложение для iPad

Google выпустил обновлённое приложение Gemini, теперь полностью адаптированное для iPad, сообщает Android Authority. Ранее iOS-версия работала на планшетах в режиме совместимости.

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Gemini — это ИИ-ассистент Google, способный отвечать на вопросы, генерировать изображения и работать с приложениями экосистемы, такими как Gmail и Google Maps. На iPad он теперь позволяет одновременно использовать Gemini и другие приложения, например, для поиска информации во время работы над документом. Добавлена поддержка виджетов на домашний экран и интеграция с Google Photos.

Важной функцией стала Gemini Live — режим «естественных» диалогов голосом, доступный на 45 языках. Также расширена возможность Audio Overview, которая создаёт подкаст-обзоры из загруженных файлов. Приложение бесплатно, но для продвинутых функций требуется подписка Google One AI Premium ($ 19,99/мес).

Обновление уже доступно в App Store в более чем 150 странах.