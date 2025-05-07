Россияне начали массово скупать беспроводные колонки и пауэрбанки

С 28 апреля по 4 мая 2025 года в России был зафиксирован заметный скачок спроса на портативную электронику. Продажи беспроводных колонок и внешних аккумуляторов (пауэрбанков) в этот период увеличились на 25% по сравнению с первой неделей апреля, достигнув максимального показателя с начала текущего года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе МТС.

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Основным фактором, повлиявшим на рост спроса, стало начало майских праздников, когда многие россияне традиционно отправляются за город или в путешествия.

Детализируя статистику, продажи беспроводных колонок показали рост на 80% в натуральном выражении и на 36% в денежном, если сравнивать с первой неделей апреля. Аналогичная динамика наблюдалась и при сравнении с периодом 28 апреля – 4 мая 2024 года. При этом средняя стоимость приобретенных устройств в данной категории снизилась на 12%, что указывает на повышенный интерес к моделям из среднего и бюджетного сегментов. Лидирующие позиции по объему продаж заняли бренды Anker, Tronsmart и Xiaomi.

Аналогичная тенденция отмечена и в сегменте внешних аккумуляторов. Их продажи за отчетный период увеличились на 42% в штуках и на 37% в денежном выражении. Наибольшим спросом среди потребителей пользуются модели с емкостью 10 000 мАч, на которые пришлось около половины всех продаж (50%). В числе самых востребованных марок портативных зарядных устройств оказались Xiaomi, Akai и uBear.

Наиболее выраженный рост спроса на упомянутые категории портативной электроники был зафиксирован в крупных городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань.