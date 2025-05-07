SpaceX разрешили проводить до 25 запусков Starship в год

Федеральное управление гражданской авиации США разрешило компании SpaceX проводить до 25 запусков многоразовой транспортной системы Starship в год с площадки в Техасе. Об этом сообщает издание SpaceNews.

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Разрешение на пятикратное увеличение частоты пусков было получено компанией после того, как американский регулятор завершил проведение экологической экспертизы, показавшей, что рост числа стартов системы не приведет к существенному воздействию на окружающую среду, как утверждалось ранее.

В марте издание сообщило, что НАСА разрешило использовать перспективную систему Starship компании SpaceX для запуска своих научных аппаратов.

В том же месяце SpaceNews заметило, что регулятор потребовал от SpaceX расследовать вторую подряд потерю корабля Starship, произошедшую в ходе восьмых летных испытаний одноименной многоразовой транспортной системы.