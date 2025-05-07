Физик объяснил, чем опасно падение советского аппарата «Космос-482»

Доцент кафедры радиофизики и теоретической физики Алтайского государственного университета Николай Волков прокомментировал скорое падение аппарата «Космос-482» на землю. Как сообщает портал «Хибины», он оценил риски разрушений как минимальные.

Напомним, что «Космос-482» был запущен в 1972 году для исследования Венеры. Аппарат потерпел неудачу и вскоре распался на несколько частей. Основная часть спутника почти сразу вошла в атмосферу Земли, однако спускаемый аппарат остался на орбите — почти на 53 года.

Сам спутник был создан для посадки на Венеру и имеет крайне прочную конструкцию. В связи с этом вероятность его сгорания при входе в атмосферу крайне мала — с массой почти в полтонны аппарат является потенциально опасным. По оценке ученых, он упадет на землю в период с 8 по 11 мая.

Волков отметил, что точное место приземления аппарата пока неизвестно — от Европы до Австралии. Скорее всего, он рухнет в зоне открытого океана. При этом даже вынужденное и неконтролируемое падение на сушу не угрожает здоровью людей. Физик также отметил, что уровень радиации от «Космоса-482» будет незначительным, даже не смотря на его 50-летнее пребывание в космосе.